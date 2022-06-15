Forum Diyarbakır AVM’de ödüllü Babalar Günü tavla turnuvası başlıyor.

Forum Diyarbakır AVM’nin düzenlediği kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde Babalar Günü tavla turnuvası düzenleniyor. 19 Haziran Pazar Günü yapılacak turnuva 128 katılımcıyla sınırlı olacak. Eleme sistemiyle yapılacak turnuvada 1’inciye 2 bin 500 TL, 2’inciye bin 500 TL ve 3’üncüye bin TL değerinde param kart hediye edileceği belirtildi.

Turnuva direktörü yaptığı açıklamada Forum Diyarbakır AVM olarak kültürel ve sportif etkinliklere çok önem verdiklerini bu etkinlikten öce de satranç, masa tenisi, okçuluk ve çocuk atölyesi etkinlikleri düzenlediklerini, kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşları daha çok buluşturmak için önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla etkinlik planladıklarını söyledi.