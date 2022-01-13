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Forum Diyarbakır AVM’de beyaz eşya kampanyası devam ediyor
Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde 5 Kasım tarihinde başlayan beyaz eşya kampanyası devam ediyor.
DİYARBAKIR 13.01.2022, 10:08
Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde 5 Kasım tarihinde başlayan beyaz eşya kampanyası devam ediyor.
AVM ziyaretçileri, gün içinde yaptıkları 200 TL ve katları alışverişte çekiliş hakkı kazanıyor. 19 Şubat tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte 5 kişi buzdolabı, 5 kişi çamaşır makinesi, 5 kişi bulaşık makinesi, 5 kişi oled ekran Tv, 5 kişi S21 telefon kazanma şansı yakalayacağı belirtildi.