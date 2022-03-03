Forum Diyarbakır AVM den bir ilk, müzayede etkinliğine ev sahipliği yapacak

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve ilkleri hayata geçiren Forum Diyarbakır AVM, ilk defa düzenlenecek olan Osmanlı ve Avrupa antika ürünlerinin sergilenip satışa çıkacağı müzayedeye ev sahipliği yapacak.

Forum Diyarbakır AVM’de, Osmanlı ve Avrupa antika ürünlerinin sergilenip satışa çıkacağı müzayedeye şehir dışından da yoğun ilginin beklenenden çok daha fazla olduğu, insanların özel olarak arayıp bilgi almak ve katılımcı olmak istediği bildirildi

Müzayede, Pazar günü saat 15.00’de olacağı belirtildi.