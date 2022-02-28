Fizyoterapist Akkılıç’an boyun bel, eklem ve kas ağrılarına manuel terapi

Yüzyıllardır uygulanan manuel terapi ile boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı ve eklem ağrıları sona eriyor.

Manuel terapi ile yıllardır uygulanan bu uygulamanın omurga ağrılarına oldukça yarar sağladığını açıklayan Fizyoterapist Onur Akkılıç, bu yöntem ile boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı ve eklem ağrıları sona erdiğini söyledi. Akkılıç, “Manuel terapi, kas ve iskelet sistemini kapsayan tüm rahatsızlıklarda kolayca uygulanabilmekte ve aynı zamanda el ile yapıldığı için ‘elle tedavi’ ismiyle de anılmaktadır. Doğu kültüründe çok uzun zamandır var olan bu yöntem artık batı ülkelerinde de 20 yıla yakın bir süredir kullanılmaktadır. Bu uygulama, insanın sahip olduğu anatomik ve fizyolojik açıların yeniden kazandırılmasında ve hareket kabiliyetinde ortaya çıkan kısıtlamaların ortadan kaldırılmasında etkili bir çözüm olmaktadır” dedi.

Fizyoterapist Onur Akkılıç, manuel terapi yöntemlerinin bu alanda yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından uygulanmaması gerektiğini, yanlış uygulamaların daha fazla zarara neden olacağını ve terapi esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlarda tedaviyi yapan kişinin ne yapacağını bilemeyeceğinden ciddi sorunlara neden olacağını açıkladı. Akkılıç, burma ve çekme hareketleri üzerine dayalı olan bu yöntemin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçmek adına ilk önce mutlaka uzman bir doktor tarafından ağrılı bölgenin ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerektiğini kaydetti. Akkılıç, “Yumuşak doku mobilizasyonu, tekniği, eklemler ve onları saran kasların aktif hale geçmesi için uygulanmaktadır. Buradaki ana amaç, eklemlerin hareket kabiliyetinin yeniden kazandırılması ya da arttırılması olmakla birlikte aynı zamanda kasların gerginliğini azaltmaktır. Bu terapi şekli ile sıklıkla görülen miyofasyal adezyonlar tedavi edilir ve doku sıvıları harekete geçirilerek kas gerginliği azaltılır. Eklem mobilizasyonu tekniği, eklem tutulmalarında ve eklemlerin hareket yeteneğinin arttırılmasında uygulanmaktadır. Bu yönteme özellikle, tekrarlayan sırt ağrıları için çokça başvurulmaktadır. Ger ve say tekniği ise, nöromüsküler reflekslerin düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Ağrıyı arttıran noktaları belirleyen fizyoterapist, hassasiyetin azaldığı en iyi ve kişinin en rahat olduğu pozisyonu yakalamaktadır. Tedaviyi alan kişi, yaklaşık doksan saniye boyunca bu pozisyonda bekletilmekte ve böylece hafif gerilmeyle asemptomatik gerginlik ortaya çıkmaktadır. Daha sonra hasta yavaş yavaş bu pozisyondan çıkarılmakta ve kaslar normal gezginlik düzeyine döndürülmektedir” dedi.