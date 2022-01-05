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Fiyatları 2 milyonu bulan binalar arasında kalan yapıların yıkımına başlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da, fiyatları 2 milyon lira civarında olan daireler arasında kalan 96 gecekondunun yıkımına başlandı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, “Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Vatandaşlarımız da çok rahatsızdı, insani koşullar çok kötüydü ve her insanın yaşam koşullarının iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı var” dedi.

DİYARBAKIR 05.01.2022, 17:05
Fiyatları 2 milyonu bulan binalar arasında kalan yapıların yıkımına başlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da, fiyatları 2 milyon lira civarında olan daireler arasında kalan 96 gecekondunun yıkımına başlandı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, “Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Vatandaşlarımız da çok rahatsızdı, insani koşullar çok kötüydü ve her insanın yaşam koşullarının iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı var” dedi.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan Karakuyu mevkiinde kentsel dönüş çalışmaları için ilk kepçe vuruldu. 96 yapının yıkım çalışmalarından sonra 19 bin metrekaresi konut alanı, 33 metresi ise yol ve yeşil alandan oluşturması için ilk kepçe vuruldu. Yıkım programına katılan Vali Münir Karaloğlu, vatandaşla el ele, gönül gönüle bir kentsel dönüşüm faaliyetini birlikte başlattıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber Diyarbakır’da farklı mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

“52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak”

Diyarbakır’a geldiği günden bu yana her gün, sadece çalışma yapılan alanda oturanlar değil, çevredeki sitelerde oturan vatandaşlardan da sürekli şikayet aldıklarını belirten Karaloğlu, “Burada ahırlar vardı, koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı. Çünkü burada insani koşullar çok kötüydü ve herkes insani koşulları daha iyi, yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı var. Biz, öyle görüyoruz. Diyarbakır’da yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz, Kayapınar İlçe Belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün de desteğiyle burada yerinde bir dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşlarımız bir yere gitmiyor. Vatandaşlarımız bu bölgede kalacaklar. Yapılacak yeni konutlarında oturacaklar ama bölgede 52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak. Sadece 19 dönümünde konut üretilmiş olacak. Kayapınar’a yakışır, Diyarbakır’a yakışır çok güzel bir yeni mahallemiz inşallah bu 52 dönüm üzerine kurulmuş olacak” dedi.

“Biz vatandaşın hizmetkarıyız"

"Diyarbakır sahipsiz değildir" diyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır Şubesi’ne önceki gün çağrıda bulunan ve çağrısını yenileyen Vali Karaloğlu, “Cumartesi günü Ben u Sen Mahallesindeki kentsel dönüşüm faaliyetlerimizde bir konuya değinmişti. Son dönemde Diyarbakır’da birileri ortaya çıkıp, ‘Diyarbakır sahipsiz değildir, Diyarbakır’da kaçak yapılaşma var, suç duyurusunda bulunuyoruz’ dediler. Bu kentin en kıymetli bölgesi, Kırklar Dağı’nı imara açan, ranta açan ve daha sonra yıkmak zorunda kaldığımız rezidanslar dolayısıyla şu anda, bu kentin Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, milletin parası olan 100 milyon tazminat ödemek zorunda kalacak. Eğer bu kente sahip çıkmak istiyorsanız ortaya çıkın deyin ki bu kentin 100 milyon lirasını heba edenler bunu ceplerinden ödesin, çıkın, bunu konuşun dedim. Yaptığım bu çağrının ardından Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, bu kez kentsel dönüşümle ilgili açıklamada bulunmuş, ‘Valinin gücü gecekonduda oturanlara yetiyor.’ Devlet, valiler, kaymakamlar, devlet görevlileri, vatandaşına karşı güç kullanmaz. Biz, vatandaşımıza karşı güç kullanmayız. Biz vatandaşın hizmetkarıyız ‘xebatkarız.’ Biz, vatandaşla anlaşarak kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bakın burada oturan vatandaşların hepsi burada. Muhtarımız burada. Herhangi bir vatandaşın şikayeti var mı? Muhtar, herkes memnun mu, herkes mutlu mu? O zaman sizin derdiniz ne? ‘Valinin gücü gecekonduda oturana yetiyor’ demek ne demek? Hem kaçak yapıyla mücadele edilmiyor diyeceksin hem de kaçak yapıyla mücadele eden valiye senin gücün gecekonduda oturana yetiyor diyeceksin. Biz gücümüzü vatandaşa kullanmayız. Ama gücümüzü fitneci bozguncu ya kullanırız. Kimse kusura bakmasın. Bu milletin huzurunu bozmak isteyene gücümüzü kullanırız ama vatandaşa hizmet ederiz. Biz hizmetkârız” diye konuştu.

“Kente sahip çıkmak vatandaşa zulmetmek değildir”

Peyas Mahallesinde de çarpık yapılaşma olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Gecekondular yıllardır çözülemeyen bir sorun. Kayapınar Belediyemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile oturduk, muhtarımızla, vatandaşımızla yine yerinde dönüşüm yapmak üzere anlaştık. Bu kentin sahibi olduğunu iddia eden TMMOB’a bağlı şehir plancıları odası hemen koşup, mahkemeye gittiler, dava açtılar. Muhtarla, vatandaşla anlaşarak yaptığımız imar değişikliğini iptal ettiler. Kente sahip çıkmak vatandaşa zulmetmek değildir. Kente sahip çıkmak vatandaşın problemini çözmek, vatandaşa hizmet etmektir. Beyefendiler kendileri tabii sitelerde güzel konutlarında, rezidanslarında oturuyorlar. Ama Karakuyu da Peyas’ta çarpık yapılarda oturan vatandaşlarında yaşamlarına devam etmesini istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz gücümüzün yettiği her noktada Diyarbakır halkının layık olduğu şehirleşmeyi gerçekleştireceğiz. Diyarbakır’ın geleceği parlak, Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak. Bize güvenin, size hizmet edenlere güvenin” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler bölgeden ayrılırken, yıkım çalışmaları devam edildi.

Yıkım çalışmaları öncesi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu beraberindeki Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kamu kurum müdürleri ile birlikte incelemede bulundu.

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