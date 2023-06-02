Fıstık ve ceviz aşısı yapan personel eğitime alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kırsal ilçelerde başlattığı aşılama çalışmalarına katılan görevlilere yönelik eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın fıstık, badem ve ceviz üretiminde Türkiye’nin güçlü illerinden biri olması için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, “Destek Bizden Üretmek Sizden” mottosuyla hazırladığı proje ile 2023 yılında kırsal ilçelerde 200 bin ağaca fıstık aşısı, ceviz ağaçlarına 12 bin kalem aşısı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde aşılama çalışmalarına katılan ekipte yer alan personele doğru aşılama nasıl yapılır, aşılama yapılırken nelere dikkat edilir ve aşı sonrası yapılacak işlemler hakkında bilgiler verildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, “Verdiğimiz bu hizmet çok değerlidir. Çalıştığınız yerlerde aşıya merakı olanlara bu işi öğretin. Öğrensinler ki bu çalışmayı yayabilelim. Üretim artsın, şehrimizin ekonomisine bir katma değer kazandıralım.” İfadelerini kullandı.