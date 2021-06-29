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Fiskaya’daki seyir terası yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya’da bulunan seyir terasını yenilenmesi çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR 29.06.2021, 16:03
Fiskaya’daki seyir terası yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya’da bulunan seyir terasını yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, DİSİ Genel Müdürlüğü’nün şelalenin tekrardan akar hale gelmesi için yürüttüğü çalışmaların ardından, seyir terasında yenileme çalışmaları başlattı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın, hazırladığı ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında 230 metrekarelik alanda 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa edilecek.

60 gün sürecek çalışmanın tamamlanmasıyla, vatandaşlar Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni bir arada izleyebilmenin fırsatını yakalayacak.
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