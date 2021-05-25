Fetih coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Fethi’nin 1382. yılı dolayısıyla kentin cadde ve sokaklarında Gezici Otobüs’le vatandaşlara konser verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında organize ettiği Gezici Otobüs konserleri başladı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi önünde başlayan ve Yaşar Kemal Caddesi’nde devam eden konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kent Konservatuarı müzisyenlerin yer aldığı Gezici Otobüs, vatandaşlara tasavvuf, Diyarbakır Fethi ile ilgili eserler, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirdi.

Gezici Otobüs konserleri, 25 Mayıs’ta Bağlar, 26 Mayıs’ta Kayapınar, 27 Mayıs’ta Sur ilçesinin sokak ve caddelerinde devam edeceği öğrenildi.