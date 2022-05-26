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Fetih coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Fethi’nin 1383’üncü yıldönümü dolayısıyla kentin cadde ve sokaklarında gezici otobüs ile vatandaşlara konser verdi.

DİYARBAKIR 26.05.2022, 15:49
Fetih coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Fethi’nin 1383’üncü yıldönümü dolayısıyla kentin cadde ve sokaklarında gezici otobüs ile vatandaşlara konser verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fetih Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği gezici otobüs konserleri düzenliyor. Gezici otobüste Kent Konservatuarı müzisyenleri, Diyarbakır Fethi’nin anlatıldığı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca eserleri seslendirdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi önünde başlayan kent turuna başlayan gezici otobüs, Yenişehir ve Bağlar ilçelerini gezerek konser verdi. Gezici Otobüs konserleri, 27 Mayıs’a kadar kentteki sokak ve caddelerde devam edeceği belirtildi.

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