Fedakar dede Türkiye’nin en iyi otizm profesörü ile başarılara imza atıyor

Diyarbakır’da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören, torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım ile otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açarak, eğitimin meyvelerini Türkiye’nin en iyi profesörü akademisyen Bünyamin Birkan’la almaya devam ediyor. Otizmli çocukların gelişimine destek veren fedakar dede bu kez Diyarbakır’da konferans düzenleyerek bölgeye eğitimin yayılmasını sağlayacak konferans düzenleyecek.

Diyarbakır’da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM) kurucusu Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açıp hem kendi torununun hem de maddi durumu yeterli olmayan otizmli ailelerin yararlanması için bağışlamıştı. Fedakar dede otizmli çocuklarda gelişmeleri fark edince kolları sıvayarak bir ilke daha imza atıp Türkiye’nin en iyi özel eğitim profesörü akademisyen Bünyamin Birkan ile Diyarbakır’da bölgeye otizm bilincinin yayılması, ailelerin bilinçlenmesi ve eğitmenlerin eğitilmesi için konferans düzenleyeceği müjdesini verdi.

“Ailelere de davranış desteği”

Ailenin de öğretme becerilerini ve davranış kontrol becerilerini geliştirilmesi gerektiğini, toplumsal ortamlarda bir davranış sorunu gösterebilen çocuklar için aile ne yapması veya ne yapmaması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan BBA Akademi Kurucusu, Özel Eğitim Uzmanı ve Davranış Analisti Prof. Bünyamin Birkan, eğitmenlerin süpervizörler ile eğitildiğini söyledi. Prof. Birkan, “Her yeni doğan 44 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor ve biz bunun nedenini bilemiyoruz. Yapabildiğimiz şeyler çok sınırlı, davranışsal programlarının çok etkili bilimsel kanıtı olarak biliyoruz. Diyarbakır’da ABA Otizmle bu tecrübeyi paylaşıyoruz, yapılan çalışmalar çok iyi gidiyor, özverili bir kadro var, Yılmaz Elaldı’nın bize çok desteği oluyor, çocuklar için eğitim materyalleri, programlarının geliştirilmesi yeni eğitmenlerin istihdam edilmesi ve eğitilmesini her zaman büyük bir cömertlikle destekliyor. Davranış eksiklikleri ve beceri yetersizlikleri ile ilgili her çocuk için ayrı ayrı program çıkartıyor aileleriyle istişare ederek uyguluyoruz. Bilimsel doğru bir müdahale programıyla her çocuk ilerliyor. Ailenin de öğretme becerilerini ve davranış kontrol becerilerini geliştirmemiz lazım, toplumsal ortamlarda bir davranış sorunu gösterebilir, bu durumda aile ne yapması veya ne yapmaması gerektiği konusunda fikre sahip olması lazım. Diyarbakır ABA Otizm Merkezinde her eğitmen ayrı ayrı değerlendirilerek işe alınıyor. Başlarında süpervizör daha başarılı eğitmenler var, bu eğitmenleri iş başı eğitimlerle program geliştirme uygulama konusunda yeni başlayan eğitmenleri destekliyorlar. Otizmli çocukların özel eğitimi farklı, dolayısıyla bu eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda hem aileleri hem de eğitmenleri bilgilendirmek için Diyarbakır’da seminerler vereceğiz, aile ve uzmanları bu seminerlere bekliyoruz” dedi.

“Her çocuğun faydalanması için konferans düzenlenecek”

Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM) kurucusu Yılmaz Elaldı, bölgedeki her çocuğun faydalanması için Diyarbakır’da otizm konferansları düzenlenerek hem aile hem de eğitmenlere destek vereceğini kaydetti. Elaldı, “Bünyamin hoca ile tanışıp çalıştıktan sonra bu okulun kıymetini biraz daha anlamaya başladık. Çocuklarımızın eğitim kalitesini görmeye başladık, bu yüzden onunla çalıştığımız için ve Diyarbakır’a gelip çocukların, ailelerinin üzerinde durmasından kaynaklı daha mutlu olduk. Eğitimi gördükçe bizde mutlu olmaya başladık, burada öncelikle ailelerin bu çocuklar üzerinde durmasını, eğitimin bilimsel olan yerlerde alınmasını, her önüne gelen yerlerde kayıt yapmamaları özellikle otizmle ilgili eğitim verilen yerleri tercih etmeleri gerekir. Bölgede ABA tekniğini uygulayan tek okuluz, bu yüzden gururla ABA’da gördüğümüz faydaları anlatıyoruz. Konferans yapacağız, her tarafta çocuklara faydamız olsun diye özellikle bu işin içinde olan eğitimcilere konferansı vermek istiyoruz” diye konuştu.