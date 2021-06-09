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Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetine AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek ziyaretinde bulundu.

DİYARBAKIR 09.06.2021, 17:07
Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetine AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 646’ıncı gününde de sürerken, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ailelere destek ziyaretinde bulunarak karanfil verdi. Ailelerle tek tek görüşen heyet hikayelerini dinledi.
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