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Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR 02.06.2022, 12:56
Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam evindeki elektrik arızasını gidermek amacıyla çatıya çıkan Yakup Balpetek, tamirat esnasında akıma kapıldı. Akıma kapılan Balpetek, kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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