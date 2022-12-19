Erken menopozda PRP ile doğal gebelik

Diyarbakır’da erken menopoz nedeniyle çocuk sahibi olamayan kadın, (Plateleth Rich Plasma) PRP ve fitoterapi yöntemiyle doğal gebelik yaşadı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Halime Salcaci’ya (45) erken menopoz teşhisi konuldu. Evlat hasreti çeken Salcaci, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. 2 aylık PRP ve fitoterapi tedavisi alan Salcaci, tedavi neticesinde gebe olduğu haberini aldı. Mutluluk gözyaşları döken anne adayı, evladını kucağına alacağı günü iple çekmeye başladı.