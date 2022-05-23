Erganispor BAL Ligi’nde

Diyarbakır Süper Amatör Lig’de mücadele eden Erganispor, play-off finalinde Öğretmenler Ayspor’u 2-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) yükseldi.

Seyrantepe Şilbe Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi Öğretmenler Ayspor’u 2-0 mağlup eden Erganispor, yüzü gülen taraf oldu. Alınan galibiyetle sarı-siyahlı ekip, 2022-2023 futbol sezonunda BAL’da Diyarbakır’ı temsil edecek.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sporcuları tebrik ederek, "Ergani’miz her alanda olduğu gibi sporda da daha yukarıları hak ediyor. Bu başarı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm sporcu, teknik heyet ve idarecilerimizi kutluyorum" dedi. Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş da ortaya koydukları başarıdan dolayı futbolcusundan teknik heyetine tüm takımı tebrik etti.

Sarı-siyahlı taraftarlar, takımlarının BAL’a çıkmasını coşkuyla kutladı.