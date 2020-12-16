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Ergani’de zabıta ekipleri gıda denetimlerine devam ediyor
Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, kent genelinde market, bakkal ve şarküterilerde gıda denetimi gerçekleştirdi.
DİYARBAKIR 16.12.2020, 12:35
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Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, kent genelinde market, bakkal ve şarküterilerde gıda denetimi gerçekleştirdi.Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde başlatılan denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edildi. İlçe genelindeki fırınlarda gramaj ve temizlik konusunda denetlemenin yanı sıra, marketlerdeki gıda ürünlerinin fiyat ve son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği, halkın sağlığı için hassasiyetle çalışıldığı belirtildi.
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