banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı

Ergani’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

DİYARBAKIR 02.10.2020, 13:41
2
Ergani’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatıyla şehir içi yollarda başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Öztürk, ilçe genelinde yollara ilişkin tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi. Kent genelinde ihtiyaç olan yollarda gece-gündüz demeden hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Öztürk, "Bizim işimiz halka hizmet etmek. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek, çözüm aramak. Çalışmalarımızda geldiğimiz noktaya baktığımızda bu kent için daha fazlasını yapabileceğimizi ön görüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kenti geliştirecek ve güzelleştireceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1