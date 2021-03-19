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Ergani’de temizlik seferberliği devam ediyor
Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekiplerince başlatılan temizlik seferberliği sürüyor.
DİYARBAKIR 19.03.2021, 15:10
Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekiplerince başlatılan temizlik seferberliği sürüyor.
Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerine aksatmadan devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde ayrıntılı temizlik çalışması yapıyor. Ekiplerce periyodik olarak sürdürülen çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapılıyor.Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, halkın huzurunu sağlayabilmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, ilçedeki alanların temizliğinin yapılarak, Ergani’ye yakışır bir çevre oluşturulduğunu söyledi.