Ergani’de Tekstilkent kuruluyor

Güneydoğu Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) öncülüğünde Diyarbakır’da kurulan teksilkentler ilçe ilçe yayılıyor. Bismil ve Silvan’dan sonra Ergani’de de tekstilkentin kurulması için fikir birliğine varıldı. Ergani Kaymakamı Ahmet Karaarslan, tektilkent için bir alanları olduğunu ve vali ile paylaşıp, olurunu aldıklarını söyledi. GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran ise, “Yurttaşlarımızın yerinde ve evinin önünde çalışılabileceği rahat bir iş alanının sağlanmasını oluşturmaya sağlıyoruz” dedi.

Ergani’de Sayan Denim Tekstil’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Ahmet Karaarslan, GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Başkan Yardımcısı Akif Çakmak, Genel Sekreter Cahit Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Karayıl, Mazlum Akdemir, SGK İl Müdürü Reşat Merttir, İşkur İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Gümrük İl Müdürü Mustafa Karacaoğlu ile Ergani’de tekstil üretimi yapan 10’u aşkın firma yetkilisi katıldı.

"Tekstil kent alanı için valimizden destek aldık"

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaarslan, bölgenin ilçenin işe ve aşa ihtiyacının olduğunu belirterek, istihdam ve kalkınma konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Karaarslan, “İnsanlarımızın çoğu iş için gurbette. Onları buraya çekmemiz lazım. En büyük nüfusa sahip ilçe olarak buna ev sahipliği yapmak isteriz. Müdürlerim ile birlikte iletişiminiz çok güçlü. Biz de bunu sağlamaya çalışırız. Bunsan sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapmak istiyoruz. Tektilkent için aklımızda bir yer var. Valimizle de paylaştık ve desteğini aldık. 40-50 tane içerisinde sosyal alanları olacak bir alanda tekstilkent yapmayı düşünüyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.

“Tekstil kentteki en stratejik sektördür"

Toplantıda konuşan GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır’da özellikle Tekstil İhtisas OSB’nin kurulmasıyla birlikte tekstil sektörünün kentte her geçen gün geliştiğine dikkat çekti. Dalkıran, tekstilin yoğun emek isteyen bir sektör olduğunu ifade ederek, kentteki genç nüfusun büyük bir avantaj sağladığını söyledi. Dalkıran, “Malum Diyarbakır, işsizliğin en çok olduğu kentlerden biri. Tekstil de emek yoğun bir sektör olmasından kaynaklı biz kentteki bu sektörü stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Diyarbakır’ın isminin artık sanayi ile turizm ile anılmasını istiyoruz. Dernek olarak kamu kurumlarımızla, valimizle, kaymakamlarımızla, kamu kurum müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sorunları, tıkanıkları aşmak için bir telefon kadar yakınız. Bu ilgi ve katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ergani’de daha önce sektör temsilcileri ile 6-7 defa toplantı yaptıklarını anlatan Dalkıran, Bismil, Silvan ve Tekstil OSB’de yapılan hazır fabrikalar gibi Ergani’de de 16 bin metrekarelik bir fabrika alanı oluşturduklarını söyledi. Kentte en fazla nüfusa sahip ilçelerden birinin de Ergani olduğuna dikkat çeken Dalkıran, şöyle devam etti:

“Ergani’nin nüfusu çok fazla. Ve burada insanlar günübirlik Diyarbakır’a gelmek zorunda kalıyor. Biz şunu söylüyoruz, yurttaşlarımızın yerinde ve evinin önünde çalışılabileceği rahat bir iş alanının sağlanmasını oluşturmaya sağlıyoruz. Dolayısıyla kaymakamım size çok büyük görev düşüyor. Biz sizlerle işbirliği yapmaya hazırız. GÜNTİAD olarak projeden tutun burada bir tek tektsilkentin kurulması, en düzgün alan Diyarbakır ile Ergani arasında depolanmanın yapılması, lojistik merkezimizde bu alanda yer alıyor; burası bu anlamda merkezileşecek. Biz bu çerçevede de bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Arkadaşlarımız geçmişten bu yana dertliler. Onayları, ruhsatları olmadığı için uluslararası onaylar alamıyorlar. Alamadıkları için de ikinci üçüncü elden ürün alıyorlar ve sadece fason işçilik yapmaya devam ediyorlar. Oysa biz sadece fason yapmak istemiyoruz. Markalar kenti ve uluslararası alanda ihracat yapabilecek nitelikli üretim alanları, mutlu fabrikalar, huzurlu bir şekilde insanların çalışabileceği bütün sosyal uygunluklarının olabileceği fabrikaların oluşmasından yanayız. Dernek olarak sektör temsilcileri olarak kamu kurumları ile birlikte bunun alt yapısını oluşturup önümüzdeki 5 yılda İzmir’de, Denizli’de, Ege Bölgesi’nde olduğu gibi Diyarbakır’da da bu sektörün çok ciddi bir noktaya gelmesi, insanların iş ve aş sahibi olmasını istiyoruz. Tekstilkentin kurulması için kaymakamımızla işbirliğine hazırız. Uluslararası markaların buraya gelmesini ve sektörümüzün bu ilçemizde gelişmesini istiyoruz.”