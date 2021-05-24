Ergani’de tarihi mekanlarda çevre temizliği başlatıldı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekiplerince kent genelindeki tarihi mekanlarda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede tarihi ve kültürel mekanlarından Çayönü ile Hilar Mağaralarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin, ilçedeki tarihi ve kültürel öneme sahip mekanlarda çevre temizliği çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdüreceği kaydedildi.