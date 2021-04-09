Ergani’de Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Ergani İlçe Emniyet Müdürü İşlek, beraberindeki polislerle birlikte Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Öztürk Türkiye’de aziz Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla görevinin başında olan polis teşkilatının her bir ferdinin Polis Haftasını kutlayıp görevlerinde başarılar diledi.