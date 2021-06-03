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Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kullanılamaz hale gelen 2 adet 12 ve 9 ton kapasiteli su tankeri yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

DİYARBAKIR 03.06.2021, 15:46
Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kullanılamaz hale gelen 2 adet 12 ve 9 ton kapasiteli su tankeri yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen ekipler kullanılamaz hale gelen malzemeleri yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda Ergani Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenen 2 adet 12 ve 9 ton kapasiteli su tankeri halkımızın hizmetine sunuldu. Bakım ve onarımı tamamlanan su tankerleri cadde ve pazar yeri yıkama ile yeşil alan sulama hizmetlerinde kullanılacak.
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