Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi
DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÇOCUKLARI SPORLA TANIŞTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KÖYDE KAL SPOR YAP PROJESİ ERGANİ İLÇESİNE BAĞLI GÜNEŞTEPE KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen Köyde Kal Spor Yap Projesi Ergani ilçesine bağlı Güneştepe köyünde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Daha sonra atletizm branşında çocuk atletizm etkinlikleri, köyün en hızlısı, en güçlüsü, en uzak atlayan etkinlikleri yapıldı. Dereceye girenler ve yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler ve madalya verildi. Köyde Kal Spor Yap Projesi kapsamında Güneştepe köyünde çocukların rahat bir şekilde voleybol oynaması için, Ergani Belediyesi tarafından plaj voleybol sahası yapıldı. Yetkililer, proje kapsamında çocuklara forma, tişört, voleybol filesi ve voleybol topu hediye etti. İlk kez plaj voleybolu sahasına kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
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