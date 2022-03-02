Ergani’de kanalizasyon sorunu giderildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani’de açıkta aktığı için kötü kokulara neden olan kanalizasyon sorununu giderdi.

DİSKİ, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde açıkta akması nedeniyle kötü kokulara sebep olan kanalizasyonun kapalı menfez sistemine dönüştürülmesi için çalışma başlattı. Kısa zamanda tamamlanan çalışmayla ilçe girişinde hissedilen kötü koku giderildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, çalışmaları inceledi. Kanalizasyon hattının devamında tarım arazilerinin yer almasından dolayı çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Tutşi, ekili arazilerde yapılacak hasadın ardından kanalizasyon şebekesinin uzatılması işlemine devam edeceklerini ifade etti.