banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı

Ergani’de izinsiz kullanılan el ilanları kaldırıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 08.04.2021, 10:51
4
Ergani’de izinsiz kullanılan el ilanları kaldırıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatı ile harekete geçen zabıta ekipleri, durak, kent mobilyaları, tabela ve direklere izinsiz yapıştırılan el ilanları ve reklam afişlerine ilişkin denetim çalışması başlattı. Çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçen zabıta ekipleri, el ilanlarını kaldırarak kirliliğe sebebiyet veren esnaflara uyarıda bulundu.

Zabıta ekiplerinin, çevreyi temiz bir hale getirmek için el ilanları ve afişlere ilişkin denetim çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur