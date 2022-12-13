Ergani’de ilçe otogarı inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani’de ilçe otogarının yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Ergani’de toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 12 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 20 araçlık depolama alanı bulunacak.

8 bin metrekarelik alana yapılacak otogarda, 504 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli lavabo, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. Tek giriş çıkışın yapılacağı ilçe otogarının 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.