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Ergani’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği
ERGANİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN AYINDA GIDA KOLİSİ YARDIMLARI SÜRÜYOR.
DİYARBAKIR 05.04.2023, 17:19
Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında gıda kolisi yardımları sürüyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ‘dost belediye’ olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca kırsal ve merkez mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede yardıma muhtaç ailelerin un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyat ve şarküteri gibi ürünlerden oluşan yardım paketleri belediye çalışanları tarafından evlerine kadar ulaştırılıyor.