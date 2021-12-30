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Ergani Pompa İstasyonu’nda yenileme ve bakım çalışması yapıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR 30.12.2021, 11:54
Ergani Pompa İstasyonu’nda yenileme ve bakım çalışması yapıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ, elektrik kesintilerinde oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla Ergani ilçesine içme suyu temin eden Ergani Pompa İstasyonu’nda yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, çalışma kapsamında tüm cihazları elden geçirerek bakımını yaptı ve 300’lük otomatik vanayı yeniledi.

Yürütülen yenileme ve bakım çalışmalarını inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ihtiyaçlar doğrultusunda ekipmanlarını yenilediklerini ve bu tarz işlemlerle su kayıplarını en aza indirdiklerini ifade etti. İçme suyunun büyük bir saygıyla her damlasının korunması ve kullanılması gereken kıt kaynak olduğuna dikkat çeken Tutşi, gelecek nesiller ve artan bir nüfus için suyu garanti altına almaları gerektiğini dile getirdi. Tutşi, “Kontrol vanaları, su tedarik ağındaki değişikliklerden bağımsız olarak, belirli bir basınç, debi veya seviyeyi koruyarak su kayıplarını azaltırken verimli su temini yönetimine katkıda bulunabiliyor. Çevresel açıdan bakıldığında, önemli miktarda su kaybolmakta ve kaybedilen suyu arıtmak ve dağıtmak için kullanılan enerji de boşa harcanmaktadır. Su idareleri için, üretilen ancak sızıntılar, hırsızlık veya ölçüm yanlışlıklar yoluyla müşteriye ulaşmadan önce kayıp olan gelir dışı su istenmeyen bir maliyet kaynağıdır. Otomatik kontrol vanalarının verimli basınç ve debi yönetimi sağlamakta. Bu sayede su koçu darbesi ve boru patlama riskinde azalma, tüketiciler için daha az kesinti, su idareleri içinde tasarruf gibi avantajlar sağladı” diye konuştu.

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