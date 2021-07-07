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Ergani Kaymakamı Öztürk, Bademli Mahallesinde incelemede bulundu

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçeye bağlı Bademli Mahallesinde ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çocuklarla kırtasiye seti hediye etti.

DİYARBAKIR 07.07.2021, 14:40
Ergani Kaymakamı Öztürk, Bademli Mahallesinde incelemede bulundu

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçeye bağlı Bademli Mahallesinde ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çocuklarla kırtasiye seti hediye etti.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulselam Öztürk, ilçeye bağlı Bademli Mahallesinde ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Kaymakam Öztürk, kırsal mahalle çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. İncelemelerin ardından mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Kaymakam Öztürk, çocuklarla sohbet ederek onlara kırtasiye seti hediye etti.
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