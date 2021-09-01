Ergani Hoşan Terfi İstasyonunda daha verimli su üretmesi için çalışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Hoşan Su Toplama ve Terfi İstasyonu’nun daha verimli çalışması için dalgıç tipi pompa sistemini değiştirdi.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, terfi istasyonunda yatay milli pompaların arızalanması sonucu olası arızalarda hemen devreye alınabilen yeni sistem dalgıç tipi pompa sistemi kurdu. İlçenin içme suyu tedarikindeki sorunu çözmek amacıyla nüfusun yaklaşık yüzde 40’ının ihtiyacını karşılayan Hoşan Su Toplama ve Terfi İstasyonu’nun daha verimli çalışması için pompaları yenilendi. Yeni sistem sayesinde terfi istasyonundan daha verimli ve kesintisiz içme suyu üretimi sağlanıyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Ergani’de su sorunu yaşanmaması için Hoşan Terfi İstasyonunda çalışma başlattıklarını belirten Tutşi, “Artık Ergani ilçemizde su akışı daha sorunsuz işleyecek. Teknik olarak su terfi istasyonlarımızı güçlendirerek en üst düzeyde verimli çalışmasını sağlıyoruz” dedi.