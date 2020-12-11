Ergani Belediyesinden kuaförlere maske ve dezenfektan desteği
Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, faaliyetleri devam eden berber ve kuaförlere, pandemi kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.
Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, faaliyetleri devam eden berber ve kuaförlere, pandemi kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi, pandemi döneminde esnafa destek sunmaya devam ediyor. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile berber ve kuaförlere maske ile dezenfektan dağıtıldı. Kaymakam Öztürk, toplum sağlığını korumanın her işin önünde geldiğini söyledi. Kaymakam Öztürk, “Bu konuda esnaflarımızın sorumluluğu çok büyük. Bizler de Ergani Belediyesi olarak onlara destek olmak için imkanlarımız dahilinde çalışıyoruz. Bu zorlu süreci dayanışma ve yardımlaşma ile geride bırakacağız” dedi.
Berber ve kuaför esnafına maske ile dezenfektan dağıtımında bulunan ekipler ayrıca iş yerlerinde ayrıntılı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.Esnaf Kaymakam Öztürk’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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