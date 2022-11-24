Erdemliler Hareketi Derneği İl Başkanı Kaymaz: “Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken haramilerden arındırılması insani bir borçtur”

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaymaz, “Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken haramilerden arındırılması insani bir borçtur” dedi.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde azılı terör örgütü PKK ve onun türevleri olan PYD/YPG’nin terör mevzilerine karşı 19 Kasım tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Pençe-Kılıç Hava Harekâtı başlatıldığını hatırlatan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, bu harekât ile PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek hedeflendiği değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütüne karşı Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kullanıldığını belirten Kaymaz, “Bu doğrultuda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç hava harekatı icra edilmiştir. İstanbul İstiklal Caddesi’nde bebek, çocuk, kadın, yaşlı, genç ayırt etmeksizin sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrasında Gaziantep ve Kilis’te de sivillere, okullara yönelik saldırılar gerçekleştirdi” dedi.

Saldırılarda içlerinde öğretmen, öğrenci, çocuk, hamile kadınların da olduğu birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Kaymaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Gözü dönmüş, eli kanlı terör örgütü zaten sivil, çocuk, bebek, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeden köyler, okullar basarak, yol keserek, caddelere, parklara, çöp kutularına bombalar bırakarak bugüne kadar 40 bin vatandaşımızı şehit ettiği inkâr edilemez bir gerçektir. Geldiğimiz noktada, Türkiye’nin kararlılığı ve diplomasisinin neticesi olarak hem ABD hem de Rusya’nın da inadı kırılmış, Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki muazzam büyüklükteki bir alanda bulunan terörist mevzilerine çok geniş hava harekâtı düzenlemiştir. Bundan sonra yapılması beklenen ve gereken bir kara harekâtıdır. Malum Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen sığınmacı akını Arap ve Suriyeli Türkler ’den oluşmaktadır. Onların boşalttıkları bölgeler PKK/YPG tarafından doldurulmuş vaziyettedir.”

“Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken haramilerden arındırılması insani bir borçtur” diyen Kaymaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gasp edilen mal ve mülklerin asıl sahiplerine teslim edilmesi de insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Bunun için de Türkiye bir kara harekâtıyla sığınmacılara geri dönüşleri için yeterli büyüklükte güvenli bölge oluşturmak durumundadır. Suriye’deki terör odaklarını tamamen yok etmek için kara harekâtı yapmak zaruri görünmektedir! Meşru müdafaa hakkımızdan doğan askeri operasyonları tekrar yapmak durumunda kalmamak ve teröristlere alan bırakmamak için buraların PKK/YPG’den temizlenmesi şarttır. Dosta güven, düşmana korku salan kahraman TSK’yı Allah her daim muzaffer kılsın. Unutulmamalıdır ki bu mücadele Kürtlere karşı değil, teröristlere karşıdır. Bu harekatı ve teröristle mücadeleyi Türk-Kürt çatışması haline dönüştürmek isteyen Türkiye düşmanlarına karşı uyanık olalım ve onlara alan bırakmayalım.”