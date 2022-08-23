banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor

Engelsiz yaşam için belediye otobüslerinde ’rehber köpek’ ile seyahat dönemi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için “Rehber Köpek” ile seyahat edebilmelerini sağlayacak.

DİYARBAKIR 23.08.2022, 13:50
Engelsiz yaşam için belediye otobüslerinde ’rehber köpek’ ile seyahat dönemi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için “Rehber Köpek” ile seyahat edebilmelerini sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kuralları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından “Erişebilirlik” “Rehber Köpekler”in ulaşım araçlarına binişlerine izin verilmesi yazısına istinaden çalışma yaptı.

Çalışmaya göre görme engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm toplu taşıma araçlarında, rehber köpek ile yolculuk yapabilecek. Ayrıca aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu