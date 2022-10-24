Engelli öğrenci öğretmeninden tekerlekli sandalye talep etti, belediye başkanı yerine getirdi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okuldaki öğretmeni aracılığıyla sorun ve taleplerini dile getiren 13 yaşındaki yürüme engelli öğrencinin tekerlekli sandalye ve eğitim seti talebini yerine getirdi.

Diyarbakır’da Bağlar Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu’nda öğrenim gören 13 yaşındaki Muhammed Veysel Çakmak’ın öğretmeni, öğrencinin okula gidiş ve gelişlerde yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmayarak durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktardı. Hemen harekete geçen Beyoğlu, doğuştan yürüme engelli olduğu öğrenilen Çakmak’a günlük yaşantısında rahatlıkla hareket etmesi için tekerlekli sandalye aldı, ayrıca eğitim hayatında başarılı olması için de çanta ve kırtasiye ürünlerinden oluşan eğitim seti temin etti.

Tekerlekli sandalye ve eğitim seti, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’nun talimatıyla Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürü Neşe Anlı tarafından okulda Çakmak’a takdim edildi. Beklemediği bir sürprizle karşılaşan Çakmak, heyecan içerisinde aracına binerek okulda tur attı. Talebinin yerine getirilmesiyle mutlu olan Çakmak, ”Bana tekerlekli sandalye ve eğitim seti hediye ederek okuluma kadar ulaştıran Bağlar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutlu oldum. Benim bunlara çok ihtiyacım vardı. Karşımda görünce ne diyeceğimi şaşırdım. Artık okuluma daha rahat gideceğim, daha güzel şartlarda okuyacağım” ifadelerinde bulundu.