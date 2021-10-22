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En iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları’nın oldu

Meya Ajans tarafından Diyarbakır’da üçüncüsü düzenlenen ve ünlü sunucular Afrikalı Ali ile Özlem Demir’in sunuculuğunu yaptığı ’Altın Toprak’ ödül gecesinde ödüller sahiplerini bulurken, eğitimde aldığı radikal karar ve yaptığı çıkışlarla yılın en iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları’na verildi. Ödülü Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz aldı.

DİYARBAKIR 22.10.2021, 13:19
En iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları’nın oldu

Meya Ajans tarafından Diyarbakır’da üçüncüsü düzenlenen ve ünlü sunucular Afrikalı Ali ile Özlem Demir’in sunuculuğunu yaptığı ’Altın Toprak’ ödül gecesinde ödüller sahiplerini bulurken, eğitimde aldığı radikal karar ve yaptığı çıkışlarla yılın en iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları’na verildi. Ödülü Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz aldı.

Meya Ajans tarafından bu yıl Diyarbakır’da üçüncüsü düzenlenen ’2020-2021 Altın Toprak’ ödülleri sahibini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül gecesine toplam 41 kategoride, iş dünyası, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firma temsilcilerine ödülleri verildi. En iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları’na gitti.

Diyarbakır’da eğitimde gösterdikleri dev başarılarla adını duyuran Radikal Okulları yılın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü. Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, ödülü eğitim camiası adına aldığını belirtti. Yetiz, “Bizde yılın en etkin ve başarılı okul unvanı ile bu ödülü aldık. Tüm öğretmenlerim, velilerim ve öğrencilerimin adına şahsım olarak çok mutluyum. Bana bu gururu yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ben bu ödülü eğitim adına almaktan da ayrıca gurur yaşıyorum” şeklinde konuştu.

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