banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Eğitmenler yeni döneme hazırlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi, Akademi Lise ve çeşitli spor branşlarındaki eğitmenlerine yönelik, Bitlis’in Ahlat ilçesinde hizmet içi eğitim kampı düzenledi.

DİYARBAKIR 18.09.2021, 13:11
Eğitmenler yeni döneme hazırlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi, Akademi Lise ve çeşitli spor branşlarındaki eğitmenlerine yönelik, Bitlis’in Ahlat ilçesinde hizmet içi eğitim kampı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin eğitimde başarı grafiklerini yukarılara taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni öğretim yılında tüm birimlerinde vereceği eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bünyesinde görev yapan eğitmenler için 4 günlük hizmet içi eğitim kampı düzenledi. Ahlat Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitimde, geçen yılın değerlendirilmesi yapıldı, yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi, zümre toplantıları yapıldı.

Kampa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkan Mehmet Kesen, daire başkanlıklarına bağlı sorumlu müdür ve eğitmenler katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0