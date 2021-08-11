Eğitimde yerel ve ulusal işbirliği, ODTÜ’lüler koleji Diyarbakır’da

Diyarbakır’da uzun yıllardır değişik isimler altında faaliyet gösteren Bilkoç Okulları, son dönemlerin eğitimde yükselen yıldızı olan Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları ile gücünü birleştirdi. Okul bundan sonra mevcut yerinde Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları adıyla faaliyet gösterecek.

Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, ”Akademik başarının merkeze konulduğu bir eğitim sistemiyle vizyonumuzu yeniliyoruz. Diyarbakır’a kazandırdığımız bu dev hizmetin hatırına bu yıl yeni kayıt olacak öğrencilere yüzde 20 indirim uygulayacağız. Bu güzel işbirliği nedeniyle Yusuf Öncebe’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Diyarbakır, Türkiye’de hızla yükselen yeni bir eğitim markasıyla tanışıyor. Diyarbakır’ın yerel eğitim markası Bilkoç Okulları gücünü ulusal ve uluslararası eğitim markası Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları ile birleştirdi. İki eğitim kurumu arasındaki protokol Ankara’da Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve Önce ailesinin katılımıyla imzalandı.

Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, akademik başarının merkeze konulduğu bir eğitim sistemiyle vizyonlarını yenileyerek bölgenin eğitimde sıçrama yapmasına imkan tanıyacak dev bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

“Halkımızı bu kaliteli eğitimden yararlanmaya davet ediyoruz"

Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları ailesine teşekkür eden Karakoç, bu güzel anlaşmanın hatırına kayıt ücretlerinde yüzde 20 indirim ve kolaylık sağlama kararı aldıklarını söyledi. Karakoç, ”İki önemli eğitim kurumu olarak gücümüzü birleştirerek son yıllarda hızla yükselen Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları’nı kentimize getirdik. 30 yıla yaklaşan özel eğitim yatırımlarımızda bugüne kadar ticari kaygıyı hiç gütmedik. Tek gayemiz bölgemizdeki çocukların en iyi şartlarda eğitim alarak ülkemizin aydınlık geleceğinde etkin olarak yer almasıdır. Bu yıl için kayıt işlemlerinde yüzde 20 indirim uygulayacağız. Değerli halkımızı bilimsel ve yenilikçi eğitim anlayışının ürünü olan, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim almasını hedefleyen Odtülüler Yusuf Öncebe Okulları’nın kalitesinden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.