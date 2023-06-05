Eğil’de peyzaj çalışmaları 16 bin çalı ve farklı türlerle tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçe girişinin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmalarını geniş yapraklı 158 ağaç, ibreli 133 fidan ve 16 bin 542 çalı toprakla buluşturularak tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, kent ve inanç turizmi açısından oldukça önemli bir konumda bulunan Eğil ilçe girişini yeniden düzenledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçe girişinin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla toplam 11 bin 288 metrekarelik alanda çalışma yürüttü.

Ekipler, peyzaj düzenlemesi çerçevesinde 40 ton kapasitesine sahip su deposu, damlama sulama tesisatı, ilçe merkezine gelen ziyaretçileri karşılama ve doğru yönlendirme amacıyla ışıklı tabela ile aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Projeyle farklı türde geniş yapraklı 158 ağaç, ibreli 133 fidan ve 16 bin 542 çalı toprakla buluşturularak, alanın tamamına rulo çim serildi.