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Eğil’de çiftçilere 180 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil’de düzenlenen 180 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, “Bu fidanlar meyveye durduğunda 4-5 yıl sonra Diyarbakır sadece tarla tarımında değil, badem, ceviz ve fıstıkta da bölgenin ve Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olacak” dedi.

DİYARBAKIR 15.12.2021, 16:11
Eğil’de çiftçilere 180 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil’de düzenlenen 180 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, “Bu fidanlar meyveye durduğunda 4-5 yıl sonra Diyarbakır sadece tarla tarımında değil, badem, ceviz ve fıstıkta da bölgenin ve Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olacak” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında Eğil ilçesi Dere Mahallesinde güz dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve çiftçiler katıldı. Eğil’de düzenlenen 180 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtım töreninde konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın tarımsal üretim bakımından Türkiye’nin ve dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

“Amacımız çiftçinin gelirini arttırmak”

Kentte çiftçinin gelirlerini artırma ve onların işini kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’da göreve başladığımız bir buçuk yıldan beri hep çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk. Farklı etkinliklerle fide, fidan, tohum, tarımsal araç gereç makine dağıttık. Badem soyma makinasından bal sağım, üzüm pres makinası, karpuz fidesi dağıtımına kadar birçok etkinliğimiz oldu. Amacımız toprakla geçinmeye çalışan çiftçimizin gelirini artıralım, işini kolay kılalım. Yönetici olarak bütün gayretimiz, sevdamız bu. Çiftçimiz emek verecek, biz de destek vereceğiz, çiftçimizin gelirini artıracağız. Toprakla uğraşan insanların bu topraklarda doymasını sağlayacağız” dedi.

“Projenin yüzde 70’i hibe”

2021 yılını Diyarbakır’da sert kabuklu meyveler yılı ilan ettiklerini anımsatan Vali Karaloğlu, “Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı’nın bütçe olarak bu projeye destek veriyor. Projenin yüzde 70’inin hibe, yüzde 30’unun da vatandaş desteği ile yürütülüyor. Bugün burada güz dönemi fidan dağıtım töreni yapıyoruz. 110 bini badem, 58 bini fıstık ve 10 bini de ceviz olmak üzere 180 bin fidan toprakla bulaşacak. 8 bin hektar yeni kapama bahçe oluşturmuş olacağız. Bu fidanlar meyve durduğunda 4-5 yıl sonra Diyarbakır sadece tarla tarımında değil, badem, ceviz ve fıstıkta da bölgenin ve Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olacak” diye konuştu.

Programda Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki de birer konuşma yaparken, konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, çiftçilerle fidan dikimi gerçekleştirerek can suyu verdi.

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