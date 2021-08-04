Eğil’de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Eğil ilçesinde Asur Kalesi ile Peygamber Kabirleri’ni birbirine bağlayan çevre düzenleme projesinde çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlarının turizme kazandırılarak işlevsel hale getirilmesi amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Diyarbakır’ın inanç destinasyonu Eğil ilçesindeki, Peygamber Kabirleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için girişimde bulunulan Asur Kalesi ve Kral Mezarları’nı birbirine bağlamak için yaptığı yürüyüş yolunda çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmaların yüzde 65’i tamamlandı

Ekipler, yerli ve yabancı turistlerin alanı daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak için 5 bin metrekare alan içerisine 1,8 kilometre uzunluğunda, zeminin ahşap travers ve kiremit irmiğinin kullanılan yürüyüş yolunun yüzde 65’ini tamamladı.

Ziyaretçilerin dinlenmesi için belirlenen alanlara yerleştirilecek kamelya ile oturma bankları içinde zemin düzeltme çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm çalışmaları işin tamamlanacağı tarihten ortalama 45 gün önce bitirip vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.