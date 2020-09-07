Eğil’de badem hasadı başladı
DİYARBAKIR’IN ÖNEMLİ BADEM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN EĞİL İLÇESİNDE BADEM HASADI BAŞLADI.
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde çiftçiler badem hasadına başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ve teşvikleriyle alternatif ürün arayışına giren çiftçiler, son yıllarda badem fidanı dikti. Hızla yaygınlaşan ve Eğil ilçesinde yaklaşık 4 bin dekar alanda üretimi yapılan badem bahçelerinde hasat sezonu başladı. Hasat hakkında bilgi veren Diyarbakır Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Eğil İlçemizde 2009 yılında Bakanlığımızın destekleriyle 32 bahçe tesis ederek tarımına başladığımız badem ürünü 2020 yılı itibariyle 4 bin dekar alanı geçmiştir. Çeşitlerimizin çoğunluğu Fransız orjinli olan ferragnes ve ferradual çeşitleri olmakta birlikte bölgemizde yerli badem çeşitleri de bulunmaktadır” dedi.
"52 bin ağacın yıllık 52 ton iç badem kapasitesi bulunmaktadır"
Hasat sezonunun hayırlı geçmesi dileğinde bulunan Atalar, "Eğil ilçemizde yetişkin durumda olan ağaç sayısı 52 bin adet civarında olup yaklaşık olarak yıllık 52 ton iç badem kapasitesi bulunmaktadır. Daha önceleri kabuklu kurutulmuş olarak satılan badem ürününü ilçemizde Bakanlığımızın katkılarıyla açtığımız badem kırma ve paketleme tesisi sayesinde iç badem olarak piyasaya satışı yapılmaktadır. Badem hasat sezonunun hayırlı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
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