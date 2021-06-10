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Eğil Yukarı Haydan Mahallesi’nde 1,2 milyon liralık alt yapımı projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi Kanalizasyon Projesi çalışmaları kapsamında ilk kazmayı vurdu.

DİYARBAKIR 10.06.2021, 13:57
Eğil Yukarı Haydan Mahallesi’nde 1,2 milyon liralık alt yapımı projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi Kanalizasyon Projesi çalışmaları kapsamında ilk kazmayı vurdu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ile DİSKİ Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesine bağlı Yukarı Haydan Mahallesi Kanalizasyon Projesinin startını verdi. Eğil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Yukarı Haydan mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Proje maliyeti 1,2 milyon lira

DİSKİ, 1 milyon 200 bin liraya mal olacak Yukarı Haydan Mahallesi Kanalizasyon Projesi’nde 4 bin 944 metre kanalizasyon şebekesi, 1000 metre parsel bağlantı, 1000 kişilik fosseptik ve 90 baca inşa edecek.

Mahalle sakinleri, başta Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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