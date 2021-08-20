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Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e Eğillilerin yararlanacağı spor tesisini tamamlama aşamasına getirdi.

DİYARBAKIR 20.08.2021, 12:33
Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e Eğillilerin yararlanacağı spor tesisini tamamlama aşamasına getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde geçirmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilçelerde inşa ettiği spor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Spor Toto Başkanlığı, arasında imzalanan protokol çerçevesinde Eğil ilçesinde yapımına başlanan spor tesisinin yapımında çalışmalarda sona yaklaşıldı. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Eğil Spor Tesisleri’nde, 98x68 metre ölçülerinde sentetik çim halı saha, 544 kişilik tribün, soyunma odaları, lavabo ve kafeterya yer alıyor.

Çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı

Amatör spor kulüpleri ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak olan tesiste çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Sahaya çim serimi ve tribün montajlarını tamamlayan ekipler, tesisin inşaat işlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Eğil Spor Tesisi’ni yakın zamanda tamamlayıp 7’den 70’e vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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