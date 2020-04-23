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Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇE BELEDİYESİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ İLE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA, İLÇE MERKEZİNİ BAYRAKLARLA DONATARAK VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI.

Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇE BELEDİYESİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ İLE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA, İLÇE MERKEZİNİ BAYRAKLARLA DONATARAK VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:01
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Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, ilçe merkezini bayraklarla donatarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Eğil’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı. 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’da İstiklal Marşının okunacağını kaydeden Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Bu yıl milli mücadelemizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını korona virüsün yol açtığı salgın hastalık nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. TBMM Başkanımızın çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00’da İstiklal Marşımızın okunması planlanmıştır. Bizler de ilçe olarak 23 Nisan akşamı saat 21.00’da bu çağrıya evlerimizden eşlik edecek, tek yürek olarak bu coşkuya ortak olacağız. Bütün Eğillileri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

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