Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grubu ilk sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek finalinde bir diğer Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çınar Belediyespor’u deplasmanda Oğulcan Aktaş’ın golüyle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı takım, grup aşamasını 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla lider tamamladı.