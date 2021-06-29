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Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

DİYARBAKIR 29.06.2021, 13:13
Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grubu ilk sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek finalinde bir diğer Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çınar Belediyespor’u deplasmanda Oğulcan Aktaş’ın golüyle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı takım, grup aşamasını 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla lider tamamladı.
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