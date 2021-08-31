(Düzeltme) Vali Karaloğlu, YKS’de ilk bine giren öğrencileri ağırladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk bine giren Diyarbakırlı 17 öğrenciyi makamında kabul etti.

Valilik Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen ve Diyarbakır’daki STK temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Öncelikle çocuklarımızı tebrik ediyorum gözlerinden öpüyorum. Başarınızın, emeğinizin karşılığını aldınız. Zor bir süreç, bu yıl bende bu süreci veli olarak yakından yaşadım. İkiz kızım bu yıl sınava girdiler ve sonuçları belli oldu. Tabi öğrenciler değil, bu stresi velilerde beraber yaşıyor. Onun için en az sizin kadar anne ile babalarınızı da tebrik ediyorum. Sur ilçemizde çocuklarımıza destek vermek için akademi liselerimiz var, bu yıl ayrıca yeni bir alan ekledik. Akademi Üniversite diye, üniversite öğrencilerimizin Sur içerisinde boş zamanları gelip orada kültürel, sanatsal faaliyetler yapabilecekleri içerisinde farklı atölyelerin olduğu, Sur ilçesinde çok güzel bir mekanımız oldu. İnşallah beraber siz öğrencileri yüz yüze eğitim başladığında ağırlarım. Amacımız, Diyarbakır’daki gençlerimizi hem kendileri için hem aileleri için hem ülkesi, milleti için daha faydalı bireyler haline getirmek" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından başarılı olan öğrencilere yarım altın ve çeşitli hediyeler verildi.