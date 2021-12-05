Dünya Gönüllüler Günü’nde AFAD gönüllüleri İstanbul’da buluştu

Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki gönüllüler, Dünya Gönüllüler Günü’nde İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katıldı.

İstanbul’da düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telekonferans ile katılırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, 80 ilden 80 gönüllü temsilcisi, koordinatörler ve sivil toplum kuruluşları (STK) katıldı. Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki gönüllüleri temsilen de arama kurtarma personeli Ömer Babrak ve Dicle Üniversitesi personeli AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak programa katıldı.

İyiliğin, güzelliğin, dayanışmanın, huzurun gönüllü elleri ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mehmet Turgut Tayuzak, gönüllüler adına Bakan Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’e saygılarını sunduklarını belirtti. Tayuzak, “Bu yolda beraber yürüdüğümüz ve bizi destekleyen İl Müdürümüz İlamı Çakmak, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç’a minnettarım. Gönüllülerimiz başta olmak üzere tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyorum" dedi.