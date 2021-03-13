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Dün karın yağdığı Kulp’ta dağ laleleri çiçek açtı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında karların erimesiyle baharın müjdecisi dağ laleleri çiçek açtı.
DİYARBAKIR 13.03.2021, 14:42
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında karların erimesiyle baharın müjdecisi dağ laleleri çiçek açtı.Kulp ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda karlar erimeye başladı. Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesi kırsalında baharın müjdecisi dağ laleleri çiçeklerini açarak kendisini gösterdi. Mor ve sarı renkteki dağ çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.