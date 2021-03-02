Yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük risk grubunda bulunan Diyarbakır’da düğün salonlarının açılması en çok çiçekçileri sevindirdi. İş yerinin önünü rengarenk çiçeklerle süsleyen esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu, "Korona virüsün bitişi ve düğün salonları ile kafelerin açılması bizim sektörün canlanması demektir. Bundan sonra işlerimizin iyi olacağını düşüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüste yeni kontrollü normalleşme süreci kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi. Genelge kapsamında düşük risk grubunda yer alan Diyarbakır’da esnaflar, 4 ayın ardından iş yerlerinin kepenklerini açarken, pandemi süresince iş yapamadıklarını belirten çiçekçiler, yeni normalleşme ile birlikte işlerinin eskisi gibi canlanacağını umut etti.

Kentte 35 yılı aşkın süredir çiçekçilikle uğraşan esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu, yeni kontrollü normalleşme sürecinden umutlu olduklarını söyledi. Güleçoğlu, "Korona virüs en çok bizleri etkiledi. Bir beklentimiz vardı, geçtiğimiz ay o da 14 Şubat Sevgililer Günü, ama o da çok kötü geçti. Elimizde bulunan ürünleri solmasından kaynaklı çöpe attık. Çiçekleri saklama veya stoklama şansımız yok. Elimizdeki çiçekleri günü birlik satamazsak çöpe atıyoruz. Korona virüsün bitişi ve düğün salonları ile kafelerin açılması bizim sektörün canlanması demektir. Bundan sonra işlerimizin olacağını düşüyorum" diye konuştu.