DÜ’de teknoloji destekli etkinlik tasarlama projesi gerçekleşti

Dicle Üniversitesi’nde Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama Projesi gerçekleşti.

‘’Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama’ isimli 4 bin 5 TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı yapıldı. Dicle Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile düzenlenen ve 4 bin 5 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yılmaz Zengin’in yaptığı ’Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama’ adlı projenin açılış toplantısı Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

Açılış programında DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, dekanlar, çok sayıda akademisyen ve katılımcılar yer aldı. Açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden birçok matematikçinin konuk olarak katıldığı programa ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Karakoç, “Matematik karşımıza sadece akademik alanda çıkmıyor hayatın her alanında karşılarına çıktığını kaydederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Proje kapsamında öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmek amacıyla, matematik öğretmenlerinin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle birlikte kullanarak etkinlikler tasarlayabilmelerini sağlama ve bu yönde farkındalık düzeylerini artırma amaçlanmaktadır. 05-11 Eylül 2021 tarihlerinde üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek projede matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu, matematiksel akıl yürütme, açık kaynak kodlu matematiksel yazılım ve programlama dili alanlarında uzman eğitmenler görev alacaktır. Eğitmenler etkinliklerini tasarlarken ve yürütürken matematik eğitiminde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle bütünleştirecek ve etkinliklerin uygulanmasında özgün ve yeni yaklaşımları matematik öğretmenlerinin de uygulamalı olarak deneyimlemelerine fırsat sunacaklardır” dedi.