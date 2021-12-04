DÜ’de öğretmen adayları için çalıştay düzenlendi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi koordinasyonunda Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencileri için çalıştay düzenlendi.

Amerikan Büyükelçiliği Regional English Language Office yöneticisi ve aynı zamanda Eğitim Ataşesi Roger Cohen tarafından verilen eğitim, üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğretmen adaylarının ve İngiliz Dili Eğitimi ABD öğretim elemanlarının katılımıyla organize edildi. Aynı gün içerisinde iki farklı oturum üzerinden tamamlanan etkinlik sonunda katılımcılara sertifikalar verildi. Sertifika töreninde konuşan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, bu tür etkinliklerin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine olan katkısına vurgu yaptı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Bekleyen ise ana dili İngilizce olan bir eğitmenin yer aldığı bu gibi etkinliklerin yabancı dil öğretmen adayları için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Çalıştay, sertifikaların dağıtımı sonrasında çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.